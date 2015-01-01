В приемные семьи за год устроено З24 орловских малыша

В 2016 году З24 орловских малыша были устроены в семьи. Напомним, что в 2015 году таких детей было 270, — сообщили в пресс-службе облправительства. При этом за год было выявлено и учтено 228 детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, в регионе в минувшем году устроено в семьи на 33% больше детей, чем выявлено.

На начало 2017 года в Орловской области насчитывалось 2208 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8% меньше, чем на 1 января 2016 года. Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сегодня находятся 1615 детей. Из них 1017 детей проживают в семьях опекунов и попечителей, 598 детей – в приемных семьях.

Не устроенные в семьи 593 ребенка воспитываются и обучаются в организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования. Сегодня таких ребят в регионе на 20% меньше, чем было в начале прошлого года.