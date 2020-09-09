9 сентября 2020



В приложении “Умный транспорт” появились пробные троллейбусы

Орловцы давно недоумевали, почему на электронных табло и в приложении “Умный транспорт” не отображались муниципальные троллейбусы. И вот ситуация начала меняться. Как сообщили в группе “Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru”, на днях удалось в пробном режиме осуществить вывод на интерактивную карту нескольких троллейбусов, подключенных к системе ГЛОНАСС.

Важная деталь! Чтобы троллейбусы начали отображаться в приложении «Умный транспорт», необходимо обновить город, нажав кнопку МЕНЮ и шестеренку в верхнем правом углу! Также пассажиров просят обратить внимание, что пока подключено всего несколько машин, поэтому на карте и в приложении будут отображаться далеко не все троллейбусы.

 

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Опубликовано 09 Сен 2020 в 17:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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