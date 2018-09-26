В прокуратуре открыли «горячую линию» для обманутых дольщиков

В органах прокуратуры области организован приём и «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан-участников долевого строительства жилья. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это делается для выявления скрытых проблемных объектов долевого строительства жилья, так как возможно, не все адреса поставлены на контроль.

Местом проведения приёма дольщиков определены здание прокуратуры области, расположенное по адресу г. Орел ул. Красноармейская д. 17а, а также помещения районных и межрайонных прокуратур. Телефон «горячей линии» — 40-56-42.