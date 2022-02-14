В прошлом году в Орловской области зарегистрирован всего один случай бешенства животных

В 2021 году в Орловской области зарегистрирован всего один случай бешенства животных, сообщает администрация области со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

В последние четыре года в регионе фиксируется снижение заболеваемости животных бешенством.

В 2018 году было зарегистрировано 56 случаев, в 2019 году — 6, в 2020 году — 4 случая.

Положительная статистика является результатом плановой профилактической вакцинации домашних животных. В 2021 году она охватила более 189 тыс. голов.

В дикой фауне было разложено 65 тыс. доз вакцины.

За истекший период 2022 года бешенства животных в регионе не зарегистрировано.