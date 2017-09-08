В районе ГРИННа уберут наземный пешеходный переход

В ближайшее время пешеходам перебраться через Кромское шоссе в районе торгово-развлекательного комплекса «ГРИНН» будет возможно только по надземному крытому переходу. Выезд с территории ОАО «Стройиндустрия» переносится на вновь построенные примыкания, оборудованные светофорами. Часть парковочных мест будет перенесена, но их общее количество не изменится, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Конкретные сроки изменений пока не называются. Когда именно изменения вступят в силу сообщит владелец автодороги – администрация города Орла, — говорится в сообщении ГИБДД в официальной группе ВК.

 

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Опубликовано 19 Сен 2017 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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