В районных судах Орловской области области будут рассматриваться уголовные дела с участием присяжных

С 1 июня 2018 года вступают в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, расширяющие применение института присяжных заседателей, который теперь появится и в районных судах.

15 декабря в Орловском областном суде прошло очередное учебное занятие, посвященное рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей.

Открывая занятие, председатель Орловского областного суда Ф.В. Телегин отметил: «Мы должны подготовить районные суды области к рассмотрению с 1 июня 2018 года уголовных дел с участием присяжных заседателей как в организационном плане, так и в плане правильного применения уголовно-процессуального законодательства».

В ходе заседания было отмечено, что судебное следствие проводится только в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Никакие другие вопросы в присутствии присяжных исследоваться не должны, это распространенное нарушение. Отступление от этого правила может повлечь отмену приговора. А данные о личности подсудимого и потерпевшего исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.

По информации пресс-службы Орловского областного суда