В рамках акции «Сад памяти» на Орловщие высажено более 6 тысяч молодых деревьев

Напомним, до 22 июня планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время участники акции «Сад памяти» высадили уже 22 миллиона деревьев, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Участником акции «Сад памяти» может стать каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт https://садпамяти2021.рф/, найти ближайшую точку и пройти регистрацию. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, можно нарисовать его вместе с детьми, а затем − зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в социальной сети. Каждый участник получает онлайн-сертификат и помогает сохранить память о героях.