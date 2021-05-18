18 мая 2021



В рамках акции «Сад памяти» на Орловщие высажено более 6 тысяч молодых деревьев

Напомним, до 22 июня планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время участники акции «Сад памяти» высадили уже 22 миллиона деревьев, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Участником акции «Сад памяти» может стать каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт https://садпамяти2021.рф/, найти ближайшую точку и пройти регистрацию. Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, можно нарисовать его вместе с детьми, а затем − зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в социальной сети. Каждый участник получает онлайн-сертификат и помогает сохранить память о героях.

 

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Опубликовано 18 мая 2021 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 80

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