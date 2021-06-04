4 июня 2021



В разгар пандемии пройдет праздник “Троицкие хороводы” (12+)

Фольклорный праздник «Троицкие хороводы пройдет в Орловском Полесье» 20 июня. В этот раз местом проведения выбрано село Льгов Хотынецкого района, где народные гуляния традиционно проводились с 1626 года. Для гостей праздника будут организованы 12 локальных творческих площадок различной тематики: подворья муниципальных образований, зона народных промыслов и ремёсел, интерактивная площадка «Поляна песен», детская развлекательная площадка и многое другое.

Кульминацией праздника станут выступления творческих коллективов из Орла и Орловской области. А хедлайнером культурной программы праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» выступит популярный ансамбль русской песни «Бабкины внуки» из Брянска. Праздник продлится с 10:00 до 17:00.

Впервые к празднованию Дня Святой Троицы присоединится новый амбициозный проект «Этно-лето», цель которого создание условий для творческой самореализации волонтёров – любителей народных песен, танцев, музыки. В концертной программе «Шаг в Этнопространство» будут представлены творческие коллаборации волонтёров и народных любительских коллективов.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Организаторы убедительно просят участников и гостей позаботиться о своём здоровье – иметь при себе маску, перчатки, помнить о социальной дистанции.

 

Выбирайте лучший PR-проект для юбилея города Орла
В июне ветераны Великой Отечественной получат разовые выплаты
В Новодеревеньковском районе полицейские изъяли почти два килограмма марихуаны
Опубликовано 04 Июн 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 94

Комментарии закрыты.

Новости

Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"