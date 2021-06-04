В разгар пандемии пройдет праздник “Троицкие хороводы” (12+)

Фольклорный праздник «Троицкие хороводы пройдет в Орловском Полесье» 20 июня. В этот раз местом проведения выбрано село Льгов Хотынецкого района, где народные гуляния традиционно проводились с 1626 года. Для гостей праздника будут организованы 12 локальных творческих площадок различной тематики: подворья муниципальных образований, зона народных промыслов и ремёсел, интерактивная площадка «Поляна песен», детская развлекательная площадка и многое другое.

Кульминацией праздника станут выступления творческих коллективов из Орла и Орловской области. А хедлайнером культурной программы праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» выступит популярный ансамбль русской песни «Бабкины внуки» из Брянска. Праздник продлится с 10:00 до 17:00.

Впервые к празднованию Дня Святой Троицы присоединится новый амбициозный проект «Этно-лето», цель которого создание условий для творческой самореализации волонтёров – любителей народных песен, танцев, музыки. В концертной программе «Шаг в Этнопространство» будут представлены творческие коллаборации волонтёров и народных любительских коллективов.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Организаторы убедительно просят участников и гостей позаботиться о своём здоровье – иметь при себе маску, перчатки, помнить о социальной дистанции.