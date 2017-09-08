В регионе кривых зеркал

№38 (486) от 8 ноября 2017 г.

7 ноября самый одиозный чиновник мэрии – заместитель главы администрации Орла Роман Игнатушин покинул свою должность. Отставки Игнатушина, курировавшего сферу ЖКХ и в свое время получившего лавровый веник за непревзойденное мастерство составлять отписки в ответ на обращения граждан, добивались давно – уволить Игнатушина требовали жители Орла, недовольные 15-процентным повышением квартплаты, а также депутат горсовета Евгений Косогов.

По мнению депутата Косогова, неоднократно предлагавшего отправить Игнатушина в отставку, последний, работая в должности замглавы городской администрации, «угробил: городское хозяйство, МУПы г. Орла, ухудшил транспортное сообщение в г. Орле, содержание и ремонт улично-дорожной сети – также одни провалы, провалил Федеральную программу «Городская среда», провалил ремонт «Юбилейных дорог» в 2016 году и т.д.».

При всей солидарности с позицией Евгения Косогова, отметим, что в данном случае депутат, пожалуй, преувеличивает: вряд ли одному чиновнику – пусть даже и такому уникальному, как Роман Игнатушин, под силу «угробить» все что можно. И делать из Игнатушина козла отпущения, думаем, неверно. Для примера можно взять программу «Городская среда», о провале которой в интервью «Орловской среде» неделю назад рассказал тот же Евгений Косогов.

Сейчас, после отставки Потомского, об «угробленной» программе не говорит только ленивый. Так, например, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин на своей странице в одной из соцсетей размышляет, кто виноват в срыве программе и что с виноватыми делать. По мнению Вдовина, виноваты подрядчики, которые некачественно производят работы по ремонту дворов, и заказчики, которые этих подрядчиков в свое время отбирали. В одном из последних постов вице-спикер даже называет систему отбора подрядчиков «прогнившей» и заявляет, что будет настаивать на проведении служебной проверки на предмет коррупционной связи между представителями заказчика и подрядчика».

За это Вдовину можно было бы поаплодировать, если бы не одно «но»…

Напомним, программа «Городская среда» является партийным проектом «Единой России». Михаил Вдовин среди орловских единороссов занимает далеко не последнее место: в облсовете он возглавляет фракцию ЕР, а также является руководителем региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. И как высокопоставленный партийный деятель регионального масштаба должен был по идее с особым пристрастием следить за реализацией партийного проекта. Справедливости ради отметим, что как депутат Вдовин неоднократно публично заявлял о безобразной работе подрядчиков на объектах, писал депутатские запросы в мэрию, о чем добросовестно информировал общественность опять же через соцсети. Однако о возможной коррупционной составляющей и служебном расследовании задумался только сейчас. А между тем эту самую составляющую можно было рассмотреть уже на стадии отбора подрядных организаций.

Так, среди подрядчиков, с которыми муниципалитет заключил контракты на ремонт дворовых территорий, значились, например, ООО «Двин» (руководитель компании Унан Чрагян, владелец 100% долей – Радик Аракелян) и ООО «АМСтрой»(гендиректор и владелец компании – Магомед Алиев). Торги проводились в июне 2017-го, в июле подрядчики уже приступили к работам. При этом к моменту проведения конкурса те же самые подрядчики уже получили заказы на ремонт дорог в Советском и Заводском районах Орла. Как писали тогда орловские СМИ, обе организации имели уставный капитал по 10 тысяч рублей и были зарегистрированы незадолго до проведения аукциона: «Двин» – за 10 месяцев, а «АМСтрой» и вовсе в мае 2017-го. Примечательно также, что обе являлись единственными участниками торгов, то есть получили многомиллионные подряды в отсутствие конкуренции. Ну а спустя месяц те же самые фирмы выиграли торги на право ремонтировать орловские дворы по программе «Городская среда» – и это не вызвало никаких подозрений ни у того же депутата Вдовина, ни у партийных кураторов программы. Напомним, за реализацию партийного проекта «Единой России» в Орловской области отвечают региональный координатор депутат облсовета Виктор Прозвицкий и руководитель реготделения партии спикер облсовета Леонид Музалевский. Оба этих партийных деятеля также никаких возражений против подобного отбора подрядчиков в свое время не имели. Более того, в августе в рамках депутатского контроля и Музалевский, и Прозвицкий, и Вдовин объезжали дворы, вошедшие в программу, о чем сообщалось на официальном сайте облсовета. Там же были опубликованы и комментарии господина Музалевского, заявившего буквально следующее:

«Качество работ находится на особом контроле. Сегодня мы осматриваем ряд объектов, чтобы убедиться в том, что работы выполняются качественно». Подводя итоги поездки по дворам, спикер пришел к выводу, что «проблемы есть, но в целом проект «Городская среда» успешно реализуется». Однако через пару-тройку месяцев выяснилось, что успехи, оказывается, были несколько преувеличены.

В том же августе реализацию «Городской среды» обсуждали и в областной администрации на совещании под председательством первого вице-губернатора Александра Бударина. Принимавший участие в совещании спикер Музалевский опять же никакого беспокойства не выражал. Спокойны были и сам Бударин, и глава профильного департамента ныне уволенный Александр Ремига, которого, кстати, перед увольнением именно за срыв программы «Городская среда» жестко раскритиковал врио губернатора Андрей Клычков.

Собственно, Ремига, а теперь еще и Роман Игнатушин стали единственными, кто хоть как-то ответил за провал федерального проекта. Впрочем, что касается Игнатушина, то не факт, что его увольнение стоит рассматривать как наказание: по некоторым данным, «мастеру по отпискам» прочат место заместителя руководителя регионального фонда капремонта. Если это так, то получается, что Игнатушин идет на повышение – так же, как в свое время в более высокое кресло пересел бывший сити-менеджер Орла Андрей Усиков: именно под его чутким руководством мэрия заключала муниципальные контракты на сотни миллионов рублей с фирмами-однодневками – причем не только по программе «Городская среда», но и по юбилейным объектам, с которых «увели» как минимум миллиард рублей. Именно под руководством Усикова город получил пресловутый энергосервисный контракт, в результате чего орловские улицы погрузились во тьму. Сам же Усиков, благополучно завершив все эти славные дела, перекочевал в кресло зампреда областного правительства по социальной политике…

Подобную ситуацию, когда «нерадивые» и «профнепригодные» чиновники вместо взысканий получают более высокие должности, депутат Евгений Косогов назвал ненормальной. «Или мы живем в королевстве кривых зеркал?» – задается депутат вопросом на своей странице в соцсети. Увы, на сегодняшний день ответ на этот вопрос очевиден.

Татьяна Филева