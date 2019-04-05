В регионе вводят в эксплуатацию систему-112

С 15 апреля на территории Орловской области начинается использование единого номера «112» для доступа в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб в сетях местной и подвижной телефонной связи. В рамках подготовки к вводу в постоянную эксплуатацию Системы-112 Орловской области 26-27 марта прошла успешная апробация информационного взаимодействия между системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Орловской области и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», — сообщили в пресс-службе облправительства.