5 ноября 2019



В реке под Орлом нашли схрон с оружием

Сотрудники следственного управления совместно с подшефными кадетами Некрасовской школы-интерната посетили Знаменский район Орловской области, где на реке Нугрь водолазами-поисковиками подняты 33 единицы стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны. Обнаружить оружейный схрон удалось поисковикам РООО «ИППО «Наследие» в ходе подводно-исторических изысканий на реках Нугрь и Орс, проведённых с июля по сентябрь в рамках проекта «Огненные берега. Бориловский рубеж».

В июле 1943 года эти реки представляли собой труднопреодолимые водные поперечные преграды с широкими заболоченными поймами, с большим количеством немецко-фашистских укреплений, узлов сопротивления и опорных пунктов. Поэтому наступательные боевые действия Советской Армии в ходе операции «Кутузов» на данном участке были сопряжены с большими трудностями и потерями. Потребовалось 3 дня непрерывных боев, более 1 300 единиц бронетехники, 12 000 человек для того, чтобы сломать неприступную оборону врага на реке Нугрь и переломить ход битвы за Орловский плацдарм. Это сражение получило название «Бориловское бронетанковое сражение» и стало одним из самых ожесточенных в истории Великой Отечественной Войны, — напомнили в пресс-службе СК.

 

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Опубликовано 05 Ноя 2019 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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