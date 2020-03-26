26 марта 2020



В родительских чатах Орла распространяют фейки о задержаниях полицией подростков

Сегодня утром сразу несколько читателей “Орловской среды” сообщили в редакцию о странных сообщениях, которые распространяются в родительских чатах. Скрин сообщения появился в группе “Журналисты Орловской области”. В сообщении говорится, что якобы орловская полиция проводит патрулирование мест массового скопления молодежи и родителей детей штрафуют, за то, что школьники и студенты не сидят дома. Мы позвонили в пресс-службу УМВД, где нас заверили, что никаких патрулей в торговых центрах нет. Штрафовать родителей также не за что, так как официально карантин еще не объявлен и дети ничего не нарушают. Просьба к орловцам перестать распространять фейковые сообщения и нагнетать тревожность в обществе!

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 50

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