В Роспотребнадзоре ответят на вопросы по подготовке к школе

В Роспотребнадзоре по Орловской области с 21 по 28 августа будет работать «горячая» линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по будням по следующим телефонам:

— в г. Орле: 8 (4862) 42 26 75, 8 4862 41 52 52;

— в г. Мценске: 8 (48646) 4 15 39;

— в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;

— в п.Кромы: 8 (48643) 2-15-98;

— в п.Верховье: 8 (48676) 2-47-27.

Если у вас возникли проблемы, то вам помогут в составлении исковых заявлений. Для этого вы можете обратиться:

— в общественную приемную по адресу: г.Орел, Наугорское шоссе, 2а;

— в консультационный центр (г. Орел, ул. Карачевская, д.56а). Режим работы консультационного центра — с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 13.45, контактный телефон 8 (4862) 75 02 76.

 

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Опубликовано 16 Авг 2017 в 15:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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