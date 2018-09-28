В Росреестре рассказали, как защитить пожилых орловцев от мошенников

Пожилые люди, особенно одинокие, часто становятся жертвами всевозможных афер, а если у них в собственности есть еще и квартира, то повышенный интерес мошенников им обеспечен. Несмотря на все предостережения, которые публикуются в СМИ, старики по-прежнему жестоко обманываются и в результате лишаются своего жилья. Невозможно круглосуточно уследить за каждым шагом человека, и мошенники при большом желании могут подобраться к любому, даже самому опекаемому родственниками старику. Поэтому надежнее всего защитить пожилого собственника правовыми средствами, а не усиленными мерами слежения и охраны, — пояснили в пресс-службе Росреестра.

1. Стопроцентную гарантию, что жилье пожилого человека не достанется мошенникам, дает прекращение у него права собственности на квартиру. Как преступники присваивают себе квартиры одиноких стариков? Это возможно только путем заключения сделки, которая позволяет передать квартиру в собственность другого лица (дарение, купля-продажа, мена, рента или завещание). А поскольку несобственник передать право собственности никак не может, то любая сделка с квартирой, даже если мошенникам удастся ее заключить, будет ничтожной и не повлечет никаких последствий для пенсионера.

Как пожилой собственник может перейти в статус несобственника? Вариантов несколько:

— отменить приватизацию квартиры – в таком случае квартира перейдет в муниципальную собственность, а пенсионер станет нанимателем по договору социального найма жилья;

— заключить сделку с близким родственником и оформить квартиру в его собственность.

Чаще всего в таких случаях прибегают к договору дарения. Но пенсионер при этом имеет полное право опасаться, что его могут выселить из квартиры.

Поэтому оптимальным здесь представляется договор пожизненного содержания с иждивением (ренты): собственность на квартиру переходит к родственнику, а за пенсионером остается гарантированное законом право пожизненно проживать в квартире и получать уход от нового собственника.

2. Установить запрет на регистрацию сделок с квартирой без личного участия собственника.

Конечно, этот способ не столь надежен, как первый, но все же не стоит им пренебрегать – особенно, если пожилой человек категорически отказывается переоформлять собственность на свое жилье. Закон позволяет сейчас всем собственникам включать в государственный реестр недвижимости специальную отметку о запрете совершать регистрацию сделок без их личного участия. При наличии такой отметки специалист Росреестра не зарегистрирует переход собственности на квартиру по сделке, если к нему обратился не сам собственник, а его представитель по доверенности. Так что мошенникам придется приводить самого пенсионера в Росреестр для оформления сделки, а в таком случае шансы на успешное завершение их аферы многократно снижаются.

3. Ограничить дееспособность пожилого человека.

Если у родственников есть основания полагать, что пожилой человек в силу преклонного возраста не может адекватно понимать происходящее и руководить своими действиями без посторонней помощи, в судебном порядке можно добиться признания его ограниченно дееспособным. Обязательно проводится судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой судья оценивает степень психического здоровья человека.

За ограниченным в дееспособности человеком сохраняются все права, но все серьезные сделки (в частности, с недвижимостью) он может совершать только с письменного согласия попечителя (которого ему назначает суд или орган опеки). Поэтому преступники не смогут заключить обманным путем сделку с таким человеком: без одобрения попечителем она все равно будет ничтожной. Дополнительный контроль осуществляют также органы опеки: они не позволят попечителю согласиться на сделку, которая влечет отчуждение имущества подопечного.