21 июня 2021



В селе Казарь Залегощенского района пропала девятилетняя девочка

18 июня 2021 г. в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетней жительницы с. Казарь Залегощенского района.

18 июня 2021 г. девочка ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение не известно.

По месту жительства ребёнка незамедлительно выехал прокурор Орловской области Владислав Малкин для координации действий правоохранительных органов.
По поручению прокурора области оперативно развернут комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

Поскольку в ходе предварительной проверки не было установлено объективных причин для отсутствия несовершеннолетней, органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает прокуратура области.

В настоящее время прокуратурой в координации с правоохранительными органами, общественными организациями и волонтерами принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося и местонахождения ребёнка.

Прокуратура Орловской области обращается ко всем гражданам, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего ребёнка или об обстоятельствах случившегося, сообщить по телефону:

+7 (903) 637-14-95- дежурный прокурор.
Любые сведения могут оказаться полезными в поиске девочки.

 

В мае на потребительском рынке Орловской области цены росли медленно
Во Мценске жителей многоквартирных домов предупредели об отключении электроэнергии
В Орловском регионе уровень радиации в норме
Опубликовано 21 Июн 2021 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 347

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"