В селе Казарь Залегощенского района пропала девятилетняя девочка

18 июня 2021 г. в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетней жительницы с. Казарь Залегощенского района.

18 июня 2021 г. девочка ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение не известно.

По месту жительства ребёнка незамедлительно выехал прокурор Орловской области Владислав Малкин для координации действий правоохранительных органов.

По поручению прокурора области оперативно развернут комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

Поскольку в ходе предварительной проверки не было установлено объективных причин для отсутствия несовершеннолетней, органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает прокуратура области.

В настоящее время прокуратурой в координации с правоохранительными органами, общественными организациями и волонтерами принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося и местонахождения ребёнка.

Прокуратура Орловской области обращается ко всем гражданам, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего ребёнка или об обстоятельствах случившегося, сообщить по телефону:

+7 (903) 637-14-95- дежурный прокурор.

Любые сведения могут оказаться полезными в поиске девочки.