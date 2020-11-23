23 ноября 2020



В селе Кунач в загоревшемся строительном вагончике погиб 44-летний мужчина

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 22 ноября в глазуновском селе Кунач в результате возгорания строительного вагончика погиб 44-летний местный житель.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, а также выясняются иные обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2020 в 13:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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