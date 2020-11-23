В селе Кунач в загоревшемся строительном вагончике погиб 44-летний мужчина

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 22 ноября в глазуновском селе Кунач в результате возгорания строительного вагончика погиб 44-летний местный житель.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, а также выясняются иные обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.