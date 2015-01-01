В сельские школы Орловской области отправились еще 8 школьных автобусов

Вручение школьных автобусов муниципальным образованиям области состоялось 30 декабря 2016 года, сообщается на официальном портале Орловской области.

2 автобуса ПАЗ выделены Орловскому и Сосковскому районам, 6 школьных автобусов ГАЗель – Верховскому, Новодеревеньковскому, Колпнянскому, Новосильскому, Глазуновскому, Шаблыкинскому районам области.

Напомним, 8 декабря в общеобразовательные организации Залегощенского, Орловского, Мценского и Ливенского районов области были переданы 4 новых автобуса ПАЗ, закупленные по федеральной программе. Ранее Свердловскому району было выделено 2 школьных автобуса ГАЗель.

Автобусы закуплены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.

Транспортные средства были приобретены в связи с необходимостью обновления парка школьных автобусов, срок эксплуатации которых заканчивался.