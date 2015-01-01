В сельские школы Орловской области отправились еще 8 школьных автобусов

Вручение школьных автобусов муниципальным образованиям области состоялось 30 декабря 2016 года, сообщается на официальном портале Орловской области.

2 автобуса ПАЗ выделены Орловскому и Сосковскому районам, 6 школьных автобусов ГАЗель – Верховскому, Новодеревеньковскому, Колпнянскому, Новосильскому, Глазуновскому, Шаблыкинскому районам области.

Напомним, 8 декабря в общеобразовательные организации Залегощенского, Орловского, Мценского и Ливенского районов области были переданы 4 новых автобуса ПАЗ, закупленные по федеральной программе. Ранее Свердловскому району было выделено 2 школьных автобуса ГАЗель.

Автобусы закуплены Минпромторгом РФ за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.

Транспортные средства были приобретены в связи с необходимостью обновления парка школьных автобусов, срок эксплуатации которых заканчивался.

 

В Орловской области сержант полиции попался на сбыте наркотиков
В этом году на социальное развитие села в Орловской области потратят 168 млн рублей
Сотрудник УФСИН России по Орловской области подозревается в хулиганстве
Опубликовано 30 Дек 2016 в 14:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"