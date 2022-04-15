В сентябре в гимназии № 19 откроется школьный технопарк «Кванториум»

В настоящее время идет ремонт помещений, который завершится в конце мая. Под «Кванториум» в гимназии № 19 отведено целое крыло, в котором расположатся четыре кабинета и рекреационная зона. Единовременно порядка 100 школьников смогут осваивать здесь базовые основы робототехники, химии, биологии и физики. Занятия смогут посещать ученики других школ.

Поступившее в рамках создания «Кванториума» специализированное оборудование уже используется в учебном процессе. 92 ученика начальных классов гимназии № 19, лицея № 21, гимназии № 39 и школы № 50 в рамках программ дополнительного образования проходят обучение по курсу «Начала робототехники». С января по март 2022 года 100 учеников успешно прошли обучение по этой программе и получили сертификаты, — рассказали в пресс-службе облправительства.