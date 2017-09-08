В Северном района Орла полицейские и волонтеры освободили стены домов от рекламы наркотиков

Совместно с участниками студенческого объединения ОГУ «Школа волонтеров» при поддержке органов местного самоуправления полицейские устранили более 50 надписей, нанесенных на 20 домах.

В ближайших планах сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков сделать подобные мероприятия с участием волонтеров регулярными, объединив под общим названием «Закрась рекламу смерти».

Полицейские напоминают, что любой, кому стало что-либо известно о фактах совершения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, может позвонить по телефону: 41-38-56. Телефон доверия работает круглосуточно, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.