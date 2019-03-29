29 марта 2019



В Северном районе Орла могут создать парк активного отдыха

Проект активистов из Орла получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив (АСИ) и прошел в четвертый тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров». Программа стартовала в январе 2019 года, она позволит изменить качество и образ жизни в российских городах за счет реализации конкретных лидерских проектов. В отборочном туре программы приняли участие 154 города из 74 регионов страны. Финалистами стали проекты из 25 городов России, они были объявлены 15 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Среди городов, где будут реализовываться проекты программы «100 городских лидеров», есть и «миллионники», и города с населением до 100 тысяч человек.

Команда активистов из Орла предложила проект «Парк активного отдыха», направленный на создание благоустроенного пространства для прогулок, активного отдыха, спортивных массовых мероприятий и городских праздников в Северном районе города. По мнению авторов проекта появление парка активного отдыха будет способствовать оздоровлению горожан, укреплению семьи, развитию творческих и физических возможностей взрослых и детей, привлечению малого бизнеса, повышению туристской и инвестиционной привлекательности территории и города в целом.

В ближайшие несколько недель, путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы, к объявленным в феврале 25 проектам будут отобраны еще 20, которые будут включены в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу www.100gorodov.ru для поиска решений и продвижения своего проекта.

Конкуренты команды из Орла — проекты из Черкесска, Челябинска, Смоленска, Мурманск, Люберец, Перми, Кирса, Инзы, Саяногорска и еще 10 городов РФ. Проголосовать за проект можно до 4 апреля по ссылке https://community.100gorodov.ru/vote

 

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Опубликовано 29 Мар 2019 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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