В Северном районе Орла полицейские объяснили пенсионерам, как не стать жертвами мошенников

Сотрудники полиции организовали встречу с гражданами пожилого возраста в администрации Северного района Орла.

Заместитель начальника отдела организации деятельности УУП и ПДН регионального УМВД полковник полиции Владимир Солохин рассказал пенсионерам об основных видах мошенничеств с конкретными примерами. Так, злоумышленники действуют под видом работников социальных и коммунальных служб, целителей. Они рассказывают о полагающихся льготах и выплатах, обмене старых денег на новые, проверке газового оборудования, снятии порчи и незаметно похищают деньги доверчивых граждан.

Также полицейские рассказали о так называемых телефонных мошенничествах, когда злоумышленники представляются родственниками потерпевших и просят выслать деньги, якобы для освобождения от уголовной ответственности.

Сотрудники полиции в очередной раз напомнили пенсионерам о том, как не стать жертвами мошенников.

 

Организованная группировка, обвиняемая в нападении на орловских предпринимателей, останется под стра...
В Орле совершено очередное телефонное мошенничество
В Орле задержан сбытчик героина
Опубликовано 27 Апр 2017 в 14:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"