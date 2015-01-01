В Северном районе Орла полицейские объяснили пенсионерам, как не стать жертвами мошенников

Сотрудники полиции организовали встречу с гражданами пожилого возраста в администрации Северного района Орла.

Заместитель начальника отдела организации деятельности УУП и ПДН регионального УМВД полковник полиции Владимир Солохин рассказал пенсионерам об основных видах мошенничеств с конкретными примерами. Так, злоумышленники действуют под видом работников социальных и коммунальных служб, целителей. Они рассказывают о полагающихся льготах и выплатах, обмене старых денег на новые, проверке газового оборудования, снятии порчи и незаметно похищают деньги доверчивых граждан.

Также полицейские рассказали о так называемых телефонных мошенничествах, когда злоумышленники представляются родственниками потерпевших и просят выслать деньги, якобы для освобождения от уголовной ответственности.

Сотрудники полиции в очередной раз напомнили пенсионерам о том, как не стать жертвами мошенников.