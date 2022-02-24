24 февраля 2022



В Северном районе Орла продавали питьевую воду сомнительного качества

По требованию прокуратуры Северного района г. Орла устранены нарушения в сфере оборота питьевой воды, реализуемой посредством автоматов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в ходе проверки были выявлены нарушения Федерального закона «О защите прав потребителей» и установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в ряде торговых точек, осуществляющих реализацию питьевой воды, отсутствовала информация о продавце, режиме работы, адресе регистрации организации.

В отдельных торговых точках с установленной периодичностью не проводился лабораторный контроль реализуемой продукции и качества обработки аппарата.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес четырех руководителей торговых точек представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.

Кроме того, прокуратурой района в отношении руководителей торговых точек вынесено шесть постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей), по результатам их рассмотрения руководители организаций привлечены к административной ответственности.

 

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Опубликовано 24 Фев 2022 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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