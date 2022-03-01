1 марта 2022



В Шаблыкинской школе создана лаборатория робототехники

Кабинет центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» был открыт в Шаблыкинской средней общеобразовательной школе им. А.Т. Шурупова в рамках реализации национального проекта «Образование». Сегодня здесь успешно функционирует современная лаборатория по проектированию, сборке и программированию роботов.

Благодаря реализации нацпроекта, в распоряжении ребят и педагога Константина Городецкого появились электронные конструкторы. Это развивающие и обучающие игры, которые знакомят детей с работой простых электроприборов, учат их читать электросхемы и самостоятельно собирать по ним настоящих роботов.

Наборы включают в себя датчики, исполнительные устройства, пульты дистанционного управления, а также подробные инструкции.

Школьники узнают, как подключить плату к компьютеру, настроить её и загрузить первую программу, а также знакомятся с основами JavaScript. Кроме того, они получают знания об электричестве, сигналах, видах модулей и плат расширения, которые позволят собрать и запрограммировать, например, маячок, синтезатор, умный светильник, ультразвуковую линейку или пульт управления видеоплейером. И это далеко не полный список возможных проектов. Всё это будет работать и может использоваться в быту.

Также шаблыкинские школьники познакомились в ходе занятий в лаборатории с быстро развивающимся направлением «умный дом». Эти знания позволят автоматизировать рутинные задачи и контролировать состояние дома через интернет. Дети смогут собрать напоминальник, удалённый термометр, аудиоплеер, элементы системы «умный дом».

Еще один конструктор позволит собрать автономного мобильного робота, оснащённого электронными датчиками, позволяющими изделию ориентироваться в пространстве.

 

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Опубликовано 01 Мар 2022 в 18:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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