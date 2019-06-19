В Шатиловке лихие девяностые?

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

В Орловской области стартовала Аграрная неделя-2019. Запланированы научные чтения, полевые конференции, круглые столы и беседы на темы инноваций и цифровизации, осмотр опытных сортоучастков, мастер-классы, Ярмарка сортов на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, «экскурсии» по центру испытания технологий АО «Щелково-Агрохим» и даже спортивный фестиваль.

Как сообщает официальный портал Орловской области, на форум приглашены руководители министерства сельского хозяйства РФ, субъектов ЦФО, представители Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Российской Академии Наук, Федерального агентства научных организаций, министры сельского хозяйства субъектов ЦФО. Всего планируется участие более двух тысяч человек.

«Социальная работа» для безработных

Накануне открытия Аграрной недели губернатор области Андрей Клычков и зампред по развитию агропромышленного комплекса Дмитрий Бутусов побывали в Новодеревеньковском районе, чтобы под видеокамеры рассказать о восстановлении местного храма Казанской иконы Божией матери. (Кирпичная церковь была построена на средства сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства Иосифа Николаевича Шатилова в 1777 году). Благое дело поддержали орловские аграрии, которых Клычков поблагодарил, назвав «социальную работу неотъемлемой частью сельскохозяйственного блока».

«Орловская среда» неоднократно писала о бедственном положении Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. Материально-техническая база старейшего научного учреждения в упадке, молочный скот давно ликвидирован, а это значит, без работы остались все животноводы. По информации «ОС», в настоящее время «сокращают» и других сотрудников станции. Это к вопросу о «социальной работе сельскохозяйственного блока».

На протяжении ряда лет орловские чиновники, бессовестно эксплуатирующие СХОС в целях самопиара, не потрудились найти ни одного мецената, который бы помог Шатиловке. Более того, миллионы рублей, которые собираются с участников тематических выставок на Днях поля, Шатиловской СХОС не достаются.

Процитируем публикацию «Орловской среды» от 1 марта 2017 года: «Материально-техническая база станции давно находится в плачевном состоянии, семяочистительное оборудование 50-х годов прошлого века морально и физически устарело, из тяжелой техники – полтора работающих советских трактора на 3 тыс. га земли… В помещениях СХОС для хранения семян сгнившие полы, рушатся стены, их заделывают клеенкой. Из-за недостатка техники урожай в «юбилейном» году был убран не вовремя, поэтому качество зерна сильно пострадало; с опозданием был проведен сев озимых культур. Работники предприятия не скрывали, что летом поля зарастают сорняками, урожай символический, так как денег на удобрения нет. На опытных полях используется ручной труд, вся красота опытных делянок обеспечивается… тяпками. Люди работают за символическую зарплату. Уникальные лиственничные, березовые леса, посаженные ещё управляющим Майером, не ухожены, местами засыхают».

«Так ведут себя временщики»

Как мы помним, в прошлом году зампред по развитию АПК Дмитрий Бутусов торжественно объявил об инициированных Клычковым «взаимодействии и ускорении» мероприятий, направленных на развитие Шатиловской СХОС. В результате «ускорения» «взаимодействие» было достигнуто. Шатиловскую сельскохозяйственную опытную станцию «отреформировали» и превратили в филиал ФГБНУ «ФНЦ ЗБК», иными словами, сегодня СХОС «развивается» за счет научного учреждения, ранее называвшегося институтом зернобобовых и крупяных культур. О том, как это происходит, в своем письме «ОС» рассказали бывшие работники СХОС:

«Обстановка напоминает лихие 90-е. Целенаправленно уничтожаются зерноочистительные линии, на которых было установлено оборудование, произведенное в бывшей ГДР, и в настоящее время стоит огромных денег. Полностью вырезано особо ценное имущество: оборудование на з/о линии-1, полностью срезано электрооборудование, перерабатывающие агрегаты на КЗР-5, который находился в рабочем состоянии. Срезаны металлоконструкции на складе для хранения сена. Все было сдано как вторчермет . Разрезаны и сданы на металлом рабочий автомобиль « ГАЗ 53» , Трактор « Кировец», плуги, бензовоз «ЗиЛ», автокран «Урал».

Дошло до того , что перед уборкой урожая преднамеренно была разобрана платформа на электронных весах, находившаяся в рабочем состоянии. Машины с зерном не взвешивались. Вес определялся на глазок. Для взвешивания поступавшего на ток зерна, а после переработки и на склады, могли быть использованы двое передвижных весов, находившихся в рабочем состоянии. Но и их сдали в качестве металлолома.

В 2017г. было собрано 3000 тонн зерна, а в 2018 г. всего лишь 1500 тонн. Как такое может быть?

Несмотря на поступающие администрации ФГБНУ «ФНЦ ЗБК» сигналы, никаких мер принято не было.

Продолжается уничтожение Шатиловки. По халатности руководства не были приняты меры по очистке крыш зерноскладов от снега. В результате были обрушены крыши на трех складах и не восстановлены до настоящего времени. Срезаются металлоконструкции уже на этих складах и сдаются на металлолом.

Сдаются в аренду складские помещения, земля местным арендаторам».

Бывшие работники СХОС (подписи авторов письма есть в редакции) сомневаются, что средства от аренды поступают в кассу предприятия. По их мнению, здесь создаются «искусственные условия для хищения», «разрушается то, что было создано несколькими поколениями научных сотрудников и простых тружеников». «Так ведут себя временщики, пришедшие урвать кусок пожирней, но не созидатели», резюмируют авторы письма.

Полагаем, вышеизложенное может стать поводом для разбирательства правоохранительных органов. А Дмитрия Бутусова и Андрея Клычкова, добившихся «ускорения и взаимодействия», можно поздравить с очередным успехом.

Наталья Зарубина

Цитата:

«Орловская среда» №20 (513) от 27 июня 2018 г.

«О том, что Шатиловка, находящаяся в федеральном подчинении, нуждается в поддержке областных властей, «Орловская среда» пишет на протяжении нескольких лет. Местные чиновники от решения проблем Шатиловской СХОС цинично самоустраняются, ссылаясь на то, что это не региональное учреждение. И это тоже происходит на протяжении нескольких лет. Однако, как нам известно, только на сборах с участников и спонсоров Дней поля, проводящихся на Шатиловке, кем-то (хотелось бы знать, кем) «зарабатываются» миллионы рублей. Куда идут эти деньги — ни нам, ни тем более сотрудникам многострадальной СХОС неизвестно. Зато известно, что Шатиловской опытной станции не достается ни копейки. И это при том, что сотрудники учреждения перед проведением Дня поля вынуждены пропалывать опытные делянки тяпками из-за того, что нет ни нормальной техники, ни денег на приобретение средств защиты растений.

Кроме того, чиновникам хорошо известно, что при губернаторе Строеве Шатиловке была доступна такая форма поддержки, как выделение средств на возвратной основе. Это был своего рода кредит на развитие предприятия. Сегодня об этом никто не вспоминает».

«122-летняя Шатиловка, пережившая Гражданскую и Великую Отечественную войны, перестает быть самостоятельным учреждением. Областной департамент сельского хозяйства ходатайствует о присоединении станции к ВНИИ ЗБК с тем, чтобы то, что разваливается, наконец, развалилось. Подразумевается, что «развитие» СХОС произойдет в том числе за счет небогатого научного института, но как такое возможно, не уточняется. Из этого мы делаем вывод: никакого развития легендарной сельскохозяйственной опытной станции не планируется. В расплывчатых фразах врио нет никакой конкретики: «взаимодействие» и «ускорение мероприятий» — это о чем? Похоже, ни инициаторы объединения, ни реформаторы не в курсе, как это будет происходить».

К сведению:

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция была организована в 1896 году в числе первых четырех государственных сельскохозяйственных опытных станций на базе образцового имения помещиков Шатиловых в с. Моховом Новосильского уезда Тульской губернии (в 1925 г. эта территория вошла в состав Орловской области). Именно в поместье Шатиловых применялись и разрабатывались передовые приемы земледелия, здесь зародилось почвозащитное лесоразведение. Свое официальное название станция получила при ее основании в честь Иосифа Николаевича Шатилова – крупного сельскохозяйственного и общественного деятеля, президента Московского общества сельского хозяйства. Первые три года станцией заведовал Глеб Филиппович Нефёдов.

Исторический научный вклад Шатиловской станции связан с именами выдающихся ученых своего времени В.В. Винера, А.Н. Лебедянцева, П.И. Лисицына. Каждый из них оставил неизгладимый след в становлении, развитии научной деятельности, материально-технической базы, социальной инфраструктуры станции.

Мировую известность Шатиловская опытная станция приобрела в результате значительных достижений в селекции растений, разработке и осуществлении классических работ по организации государственной системы семеноводства в России.

Научные разработки, изобретения и открытия многих ученых, работающих в различные годы на станции, вошли в золотой фонд мировой науки и признаны не только отечественной, но и европейской научной общественностью.