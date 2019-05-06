В шести районах Орловской области введен особый противопожарный режим

Введение особого противопожарного режим обусловлено установившимся четвертым классом пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них, поясняет ГУ МЧС по Орловской области.

Соответствующими решениями глав районов Орловского, Верховского, Ливенского, городов Орел и Ливны с 30 апреля 2019г. введен особый противопожарный режим. На территории Болховского района — с 1 мая 2019г.

На период действия особого противопожарного режима вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд на их территорию транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин и открытого огня.

Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Кроме этого, организована работа по недопущению сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашка лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ.

В муниципальных образованиях осуществляются дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение пожарной безопасности закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.