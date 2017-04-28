В шествии Бессмертного полка приняли участие 16 тысяч орловчан

Участники шествия с портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Карачевская до сквера Ермолова.

По информации администрации города, в шествии Бессмертного полка в Орле приняли участие около 16 тысяч человек.

По завершении шествия в сквере начался праздничный концерт с участием солистов и творческих коллективов.

Была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.

Рядом с МФЦ была открыта Стена Памяти, на которой размещены портреты и биографии участников Великой Отечественной войны.

К патриотической акции «Бессмертный полк» присоединились жители всех районов области.