В шествии Бессмертного полка приняли участие 16 тысяч орловчан

Участники шествия с портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Карачевская до сквера Ермолова.

По информации администрации города, в шествии Бессмертного полка в Орле приняли участие около 16 тысяч человек.

По завершении шествия в сквере начался праздничный концерт с участием солистов и творческих коллективов.

Была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.

Рядом с МФЦ была открыта Стена Памяти, на которой размещены портреты и биографии участников Великой Отечественной войны.

К патриотической акции «Бессмертный полк» присоединились жители всех районов области.

 

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Опубликовано 10 мая 2017 в 11:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 91

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