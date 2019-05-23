В школах Орла прозвенели последние звонки

Сегодня прозвенели последние звонки для выпускников школ Орла.

В этом году из муниципальных общеобразовательных учреждений Орла выпускаются 1 543 одиннадцатиклассника, почти 200 из них претендуют на медаль «За особые успехи в учении», а также 3 138 девятиклассников. Уже завтра, 24 мая, школьники напишут ОГЭ по иностранным языкам, а 27 мая — ЕГЭ по географии и литературе.

Праздник для выпускников продолжается. Сегодня в 19.00 на площади Ленина начнется дискотека «Поверь в мечту!».

С 19.30 на площади Ленина будет выступать DJ Bonus. В 21.00 начнется праздничный фейерверк.