23 мая 2019



В школах Орла прозвенели последние звонки

Сегодня прозвенели последние звонки для выпускников школ Орла.

В этом году из муниципальных общеобразовательных учреждений Орла выпускаются 1 543 одиннадцатиклассника, почти 200 из них претендуют на медаль «За особые успехи в учении», а также 3 138 девятиклассников. Уже завтра, 24 мая, школьники напишут ОГЭ по иностранным языкам, а 27 мая — ЕГЭ по географии и литературе.

Праздник для выпускников продолжается. Сегодня в 19.00 на площади Ленина начнется дискотека «Поверь в мечту!».

С 19.30 на площади Ленина будет выступать DJ Bonus. В 21.00 начнется праздничный фейерверк.

 

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Опубликовано 23 мая 2019 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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