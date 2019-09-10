В сквере Ермолова пройдет ботанический пленэр

В сквере А.П. Ермолова 14-15 сентября пройдет осенний ботанический пленэр. С двух часов дня художники, студенты худграфа ОГУ, учащиеся художественных школ и все желающие смогут написать с натуры редкие и декоративные растения сквера. Организаторы акции решили таким необычным способом напомнить властям о важности зеленых насаждений, о необходимости развивать природную инфраструктуру города, сохраняя парки и скверы, ухаживая за ними, разбивая новые уголки отдыха и вдохновения.

В сквере генерала Ермолова растут более 200 деревьев и кустарников из разных уголков Земли, которые прекрасно прижились в нашем климате. Это амурский и маньчжурский орехи (Дальний Восток), лапчатка или курильский чай (Забайкалье), барбарис (Кавказ), форзиция (Балканский полуостров), можжевельник (Евразия), снежнеягодник (СевАмерика).

Климат Орловской области, по словам управляющего городским питомником «Андриабуж» Дмитрия Патреника, позволяет выращивать многие теплолюбивые и экзотические культуры: лаванду, розы, грецкий орех и даже персики. Ботанический пленэр призывает донести до жителей города важность культурного озеленения. Во дворах многоэтажных домов не должен расти бурьян, если можно украсить пустыри потрясающе красивыми и полезными деревьями. Орловцы знают, как это прекрасно, когда город накрывает аромат цветущих лип. От городской пыли спасают: сирень, пузыреплодник, акация желтая, кизильник блестящий, и спиреи. Все они цветут целый месяц. А можжевельники, кипарисы или серебристые тополя помогут избавиться от запахов мусорных площадок. Да и вообще растения, выделяющие большое количество фитонцидов, убивают или подавляют болезнетворные организмы и оказывают оздоравливающий эффект на городских жителей. Рассказать как можно больше о пользе зеленых насаждений и призвана акция «ботанический пленэр».