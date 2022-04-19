19 апреля 2022



В сквере Гуртьева наконец появится остановка

Начался заключительный этап оборудования посадочной площадки на улице Октябрьской в районе сквера Гуртьева. Контракт по монтажу павильона выполняет ИП Стреликова, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Благоустройство остановки было разбито на два этапа. Первый включал в себя укрепление склона и закладку бетонных оснований для дальнейшего замощения плиткой и переноса павильона. Второй подразумевает непосредственно установку павильона, которая завершится уже сегодня.

Напомним, в прошлом году остановка «Сквер Гуртьева» была перенесена на несколько метров дальше по улице Октябрьской. На это указали требования ГИБДД. Согласно нормативам, пункты для посадки-высадки пассажиров не могут находиться друг напротив друга. Кроме того, согласно ГОСТ, остановка должна быть оборудована заездным карманом.

 

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Опубликовано 19 Апр 2022 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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