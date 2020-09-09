В сквере Комсомольцев приступили ко второй части благоустройства

Подрядная организация ООО «Техспецкомплект» приступила к подготовительным работам в сквере Комсомольцев со стороны ОГУ. Как пояснили в пресс-службы горадминистрации, благоустройство этой общественной территории ведётся в рамках проекта «Народный бюджет». Сейчас осуществляется валка аварийных, больных и старых деревьев, выкорчёвка пней и демонтаж существующего асфальта. Времени на облагораживание сквера Комсомольцев не много — до 30 ноября 2020 года.

Предстоит замостить тротуары плиткой (5 916 кв.м), установить бортовой камень (3 650 п.м) и 72 фонаря уличного освещения, восстановить лестничные пролёты и посеять газон (15 560 кв.м). Для отдыха жителей города Орла будут оборудованы спортивная площадка с баскетбольным кольцом, по 40 скамеек и лавочек, навес от солнца на главной аллее. Чтобы это оборудование оставалось в сохранности, в сквере Комсомольцев появится система видеонаблюдения.