9 сентября 2020



В сквере Комсомольцев приступили ко второй части благоустройства

Подрядная организация ООО «Техспецкомплект» приступила к подготовительным работам в сквере Комсомольцев со стороны ОГУ. Как пояснили в пресс-службы горадминистрации, благоустройство этой общественной территории ведётся в рамках проекта «Народный бюджет». Сейчас осуществляется валка аварийных, больных и старых деревьев, выкорчёвка пней и демонтаж существующего асфальта. Времени на облагораживание сквера Комсомольцев не много — до 30 ноября 2020 года.

Предстоит замостить тротуары плиткой (5 916 кв.м), установить бортовой камень (3 650 п.м) и 72 фонаря уличного освещения, восстановить лестничные пролёты и посеять газон (15 560 кв.м). Для отдыха жителей города Орла будут оборудованы спортивная площадка с баскетбольным кольцом, по 40 скамеек и лавочек, навес от солнца на главной аллее. Чтобы это оборудование оставалось в сохранности, в сквере Комсомольцев появится система видеонаблюдения.

 

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Опубликовано 09 Сен 2020 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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