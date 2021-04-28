В сквере Танкистов в Орле установили топиарный Орден Отечественной войны

Сегодня бригада МУП «Зеленстрой» установила топиарную фигуру «Орден Отечественной войны» в сквере Танкистов. Традиционно ее размещают у постамента с танком «Т-34».

Топирная фигура вместе с грунтом весит 1 тонну 800 килограммов. Орден Отечественной войны изготовлен из седума — это некрупные приятно пахнущие цветы с большой палитрой сортов и оттенков. Всего на площади 13 кв.м разместили 62 тыс. растений.

Впервые макет Ордена Отечественной войны I степени, которым Орел был награжден 9 апреля 1980 года, установили к Дню города в 2013 году. Ежегодно фигура обновляется.

В эту пятницу на ул. Брестской появится еще одна топиарная фигура – «Корабль», уточняет администрация г.Орла.