В службе судебных приставов рассказали, как бороться с коллекторами, пугающими орловцев по ночам

С января 2017 года на федеральную Службу судебных приставов (ФССП) возложена обязанность по надзору за деятельностью коллекторских организаций. Заниматься взысканием просроченных долгов теперь могут только организации, включенные в специальный реестр, который ведет ФССП.

Законом теперь четко ограничена степень воздействия на граждан, имеющих непогашенную задолженность. Так, кредиторам и лицам, представляющим их интересы, при взаимодействии с клиентами-должниками и третьими лицами разрешается звонить не чаще одного раза в сутки не более двух раз в неделю в период с 8 утра до 22 часов в рабочие дни. Допустимы и личные визиты представителей кредитора по адресу проживания должника не чаще одного раза в неделю. С полным перечнем условий такого взаимодействия можно ознакомиться в статье 7 Закона №230-ФЗ.

Если же действия «коллекторов» выходят за допустимые рамки — это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. В таких случаях граждане вправе обратиться в надзорный орган, — сообщили в пресс-службе ФССП.

Порядок обжалования незаконных действий коллекторов в таком случае достаточно прост. Необходимо направить в ФССП заявление с указанием ваших ФИО, контактов, изложив суть обращения и приложив к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты или детализацию звонков. После проверки обоснованности поступившего заявления работники службы примут все необходимые меры. Как правило, если факты в жалобе подтверждаются — то не имеющих причастности к требуемому долгу данные о должнике будут полностью удалены. А организация-кредитор будет привлечена к административной ответственности за превышение должностных полномочий при работе с непосредственным должником.

Сообщить о незаконных действиях коллекторов можно по тел. 8 (4862) 72-52-79 или на электронный адрес: mail@r57.fssprus.ru

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