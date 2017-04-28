В службе судебных приставов рассказали, как бороться с коллекторами, пугающими орловцев по ночам

С января 2017 года на федеральную Службу судебных приставов (ФССП) возложена обязанность по надзору за деятельностью коллекторских организаций. Заниматься взысканием просроченных долгов теперь могут только организации, включенные в специальный реестр, который ведет ФССП.

Законом теперь четко ограничена степень воздействия на граждан, имеющих непогашенную задолженность. Так, кредиторам и лицам, представляющим их интересы, при взаимодействии с клиентами-должниками и третьими лицами разрешается звонить не чаще одного раза в сутки не более двух раз в неделю в период с 8 утра до 22 часов в рабочие дни. Допустимы и личные визиты представителей кредитора по адресу проживания должника не чаще одного раза в неделю. С полным перечнем условий такого взаимодействия можно ознакомиться в статье 7 Закона №230-ФЗ.

Если же действия «коллекторов» выходят за допустимые рамки — это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. В таких случаях граждане вправе обратиться в надзорный орган, — сообщили в пресс-службе ФССП.

Порядок обжалования незаконных действий коллекторов в таком случае достаточно прост. Необходимо направить в ФССП заявление с указанием ваших ФИО, контактов, изложив суть обращения и приложив к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты или детализацию звонков. После проверки обоснованности поступившего заявления работники службы примут все необходимые меры. Как правило, если факты в жалобе подтверждаются — то не имеющих причастности к требуемому долгу данные о должнике будут полностью удалены. А организация-кредитор будет привлечена к административной ответственности за превышение должностных полномочий при работе с непосредственным должником.

Сообщить о незаконных действиях коллекторов можно по тел. 8 (4862) 72-52-79 или на электронный адрес: mail@r57.fssprus.ru

См. также:  В Орле коллекторы продолжают «кошмарить» должников по ночам

 

2 ноября в Орле пройдет бесплатный семинар для предпринимателей
В Орел доставили мощи святых
В Орле разыскивают пропавшую девочку
Опубликовано 25 Авг 2017 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"