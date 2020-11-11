11 ноября 2020



В соцсетях поблагодарили сотрудников “Медтехники”, подключавших кислород в больницах

В соцсетях сразу в нескольких популярных группах появились благодарности сотрудникам ГУП Орловской области «Медтехника» Александру Черкасову и Николаю Пигуру. Как говорится в пояснительном тексте: “в течении октября эти скромные труженики без выходных, по четырнадцать часов в день, практически не бывая дома, проводили кислород в больницах области. Плещеево, Покровка, Кромы… более 260 коек для больных коронавирусом благодаря этим парням теперь обеспечены кислородом. Их имена не звучали с высоких трибун, но благодаря их труду, кто-то из ваших близких в прямом смысле слова, будет жив. Спасибо Вам больше и низкий поклон за Ваш труд!”

 

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Опубликовано 11 Ноя 2020 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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