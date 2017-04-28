В соцсетях появились снимки орловского «карточного домика» №2

В соцсети в группе «Интересный Орел» появились снимки еще одного дома, который рискует повторить судьбу «карточного домика» на Набережной Дубровинского. Кстати, сегодня на рабочем совещании в городской администрации дано поручение обследовать все аварийные жилые дома в областном центре и адрес Калинина, 2 в этом списке — пишут «Орловские новости«.

Как пишут авторы поста, «жители дома на Калинина, 2 опасаются, что могут не проснуться в своих квартирах. Стена дома частично обрушилась, здание трещит по швам, разрушая газопровод. Люди жалуются на запах газа и боятся взрыва. Дому на ул. Калинина, 2 в Орле – 60 лет. Капитального ремонта в здании никогда не было. Без должного содержания дом пришел в негодность. Кладка одной из стен осыпалась, все здание вот-вот сложится, как карточный домик», — говорится в сообщении.

В подтверждении авторы выложили несколько снимков с места, на которых виден весь масштаб произошедших в доме разрушений. Картина как две капли воды напоминает ситуацию с домом на Набарежной Дубровинского за несколько дней до обрушения стены — там тоже вывалился наружу кусок несущей конструкции.

Фото из группы «Интересный Орел»