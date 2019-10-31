31 октября 2019



В Советском районе Орла более 4 тысяч человек остались без воды

В ночь с 30 на 31 октября произошло падение давления на водоводе в Советском районе. Специалисты выявили течь водопровода на пересечении ул. Октябрьской и ул. Приборостроительной.

Из-за аварии в настоящий момент отключено холодное и горячее водоснабжение семи многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 4 тыс. человек:

  • ул. Октябрьская, 62, 68;
  • ул. Приборостроительная, 15, 17, 19, 21;
  • ул. Горького, 63а.

Завершить восстановительные работы и возобновить подачу воды планируется сегодня, ориентировочно к 20.00.

Для подвоза воды населению задействованы две машины МПП ВКХ «Орелводоканал». Одна находится в районе сквера «Орлята», другая — между домами №15 и №21 по ул. Приборостроительной, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 31 Окт 2019 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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