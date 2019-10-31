В Советском районе Орла более 4 тысяч человек остались без воды

В ночь с 30 на 31 октября произошло падение давления на водоводе в Советском районе. Специалисты выявили течь водопровода на пересечении ул. Октябрьской и ул. Приборостроительной.

Из-за аварии в настоящий момент отключено холодное и горячее водоснабжение семи многоквартирных жилых домов, в которых проживают более 4 тыс. человек:

ул. Октябрьская, 62, 68;

ул. Приборостроительная, 15, 17, 19, 21;

ул. Горького, 63а.

Завершить восстановительные работы и возобновить подачу воды планируется сегодня, ориентировочно к 20.00.

Для подвоза воды населению задействованы две машины МПП ВКХ «Орелводоканал». Одна находится в районе сквера «Орлята», другая — между домами №15 и №21 по ул. Приборостроительной, информирует администрация г. Орла.