В совхозе «Светлый путь» ничего не видно

№17 (510) от 6 июня 2018 г.

– Всё! Приехали!

– Ты куда меня завез?

– Совхоз «Светлый путь».

– Какой светлый? Не видно же ничего!

(Из мультфильма «Возвращение блудного попугая»)

Судебная тяжба между орловским филиалом «Ростелеком» и «УКХ» города по поводу энергосервисного контракта, в результате реализации которого орловские улицы погрузились в непроглядную тьму, завершилась в конце мая подписанием мирового соглашения. Впервые о вероятности такого исхода стало известно еще в январе 2018 года, о чем писали практически все орловские СМИ. Однако для депутатов горсовета майское завершение спора почему-то стало неожиданностью. На очередной сессии они попросили познакомить их с деталями мирового соглашения, и оказалось, что в документе очень много интересного.

Худой мир

Согласно материалам, опубликованным на сайте арбитражного суда, УКХ обязуется не позднее 30 мая 2018 года принять выполненные мероприятия по энергосервисному контракту, то есть подписать акт сдачи-приемки.

В свою очередь «Ростелеком» обязан до 1 ноября 2018 года подготовить измененный проект модернизации наружного освещения в городе Орле. В нем будут определены конкретные точки на улицах Орла, где необходимо увеличить мощность уличного освещения. Естественно, перед началом работ проект должен быть согласован с УКХ. Увеличение мощности освещения на улицах города Орла будет очень существенным – практически на четверть. Как уже писало наше издание (см. «Дело ясное, что дело темное» в №1 (494) от 17 января 2018 г.), изначально по энергосервисному контракту в областной столице должно было появиться 11 607 уличных светильников. По мировому соглашению дополнительно в городе поставят 3 112 фонарей общей мощностью 132,32 кВт в час.

При этом «Ростелеком» своими силами и за свой счет проведет измерение уровня освещенности на модернизированных участках в присутствии представителей УКХ. Если измерения покажут соответствие уровня освещения требованиям ГОСТ Р 55706-2013, то УКХ обязано будет подписать акт выполненных работ. При этом изменяются сроки экономии по контракту. Так, в документах говорится, что начальным сроком экономии по энергосервисному контракту является 1 июня 2018 года, конечным – 31 мая 2024 года. Размер экономии, который должен обеспечить «Ростелеком» в результате выполнения мероприятий согласно энергосервисному контракту, составит не менее 57%. Напомним, изначально речь шла о том, что размер экономии за 5 лет составит 31,7 млн кВт/ч, или 73% от прежнего уровня потребления электроэнергии. То есть срок экономии растягивается на один год и существенно сокращается ее объем – с 73% до 57%.

Впрочем, самое главное, что необходимо знать об этом мировом соглашении – стороны договорились, что не будут применять друг к другу каких-либо санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение энергосервисного контракта.

Дьявол кроется в деталях

Первый же момент, который заинтересовал депутатов, – что будет, если ситуация повторится? Если и после наращивания дополнительной мощности останутся претензии к уровню освещенности орловских дорог, в том числе и со стороны ГИБДД? Будет ли у этой ошибки фамилия и кто тогда будет нести ответственность – речь ведь идет о сотнях миллионов рублей! Как выяснилось на сессии, под мировым соглашением стоит подпись начальника УКХ. Но в Орле чиновники на стратегических постах меняются с пугающей скоростью. А вопросы остаются. Например, депутаты пытались понять, откуда взялась эта цифра – 3 112. Почему не 2 тысячи или не 5 тысяч светильников? Кто и как определил места, где требуется установить дополнительные светильники?

Например, как уже писало наше издание, в ряде случаев расстояние между световыми опорами не соответствует ГОСТу. И в таких местах даже дополнительные светильники не решат проблему до конца. Да, если посчитать освещение суммарно – сложить пересвет под фонарями и черные пятна между опорами – на выходе получится необходимый средний уровень. Но водителям, которые жалуются на «зебру», т.е. мелькание полос, это будет служить слабым утешением. В который раз (теперь уже мировым соглашением) благополучно похоронен такой вопрос, как компетентность и корректность технического задания – насколько оно правильно и полно было составлено перед началом реализации энергосервисного контракта. Понятно, что теперь никто не понесет наказание, если техзадание действительно было составлено с нарушениями. По факту сам подрядчик теперь будет искать, где были допущены просчеты в расчетах. По мнению депутата Владимира Букалова, нужно создать рабочую группу, которая собрала бы предложения как жителей, так и ведомств по необходимости доосвещения нужных участков орловских улиц.

Впрочем, не все депутаты посчитали такое решение правильным. Например, депутат Тимур Нерушев отметил, что проблема возникла не с момента подписания мирового соглашения, и собирать предложения от жителей по местам, где нужно ставить дополнительные светильники, нелогично. Пора начинать решать вопросы с учетом мнения не жителей, а профессионалов в конкретной отрасли. Нерушев напомнил, что в основе лежал процент экономии, которую хотели получить. А нужно было исходить из технической документации, так как от освещения зависит рост ДТП.

Просчеты в расчетах?

Присутствовавший на заседании экс-директор «Орелоблэнерго» Григорий Карпушкин рассказал депутатам, что в свое время город уже задавался вопросом замены обычных светильников на светодиодные. Причем это делалось по рекомендации академии ЖКХ. Но результаты сравнения показали, что на городских улицах ставить такие приборы пока рано – технология еще сырая, заверил выступавший. В ходе эксперимента выяснилось, что полученный уровень освещенности не соответствовал ГОСТу. Для экономии можно было оставить все те же натриевые лампы, просто поставить их меньшей мощности. Светоотдача у старых светильников была гораздо лучше, – отметил дипломированный специалист.

Кстати, в Орле есть улица Картукова, на одной стороне которой стоят светильники старого типа, а на другой – новые светодиодные. И любой желающий может убедиться, что по одному тротуару четко видна так называемая «зебра» – чередование светлых и темных участков. А по той стороне, которая подсвечена старыми желтыми лампами, дорога освещена равномерно и на большей площади. То есть в целом половина улицы выглядит светлее. И для этого не надо ставить сложных экспериментов, можно просто съездить на место и посмотреть.

Экономия копейка – затраты на рубль

Хороший пример привел депутат Александр Коровин. Он отметил, что в ТТП неоднократно обращались различные фирмы, в том числе и с предложениями энергосервисных контрактов. В итоге при внимательном изучении выяснялось, что это мошеннические махинации. Например, было предложение сделать модернизацию тяговых подстанций за 45 миллионов каждую. При этом цена оборудования составляла всего 18 миллионов. То есть под 30 миллионов было «накручено» – и это только на одной подстанции! Поэтому Александр Коровин предложил сделать серьезную экспертизу мирового соглашения с «Ростелекомом» – к чему оно приведет. На дворе у нас капитализм. И если организация предлагает за свой счет повесить еще более трех тысяч светильников, это означает, что просчитаны все варианты, как будут возвращены вложенные деньги. И, скорее всего, они будут возвращены с хорошим плюсом.

Поезд ушел

Еще одну важную деталь отметил в своем выступлении депутат Олег Карпиков. Он отметил, что спор города в лице «УКХ» и «Ростелекома» возник по 11,6 тысячи светильников. И, подписав мировое соглашение, город стал заложником решения суда. В конечном итоге «Ростелеком», может, и выполнит взятые на себя обязательства и действительно поставит дополнительные 3 тысячи светильников. Вот только не факт, что в городе от этого станет светлее, а юридических оснований оспорить большую часть энергосервисного контракта у города уже не будет – претензии можно будет предъявить только по дополнительным трем тысячам светильников. Ведь соглашение уже подписано: как говорится, поезд ушел.

Вопрос собираются еще раз вынести на обсуждение депутатов, но непонятно, какой в этом смысл. По хорошему счету, какие-то шаги необходимо было предпринимать еще в январе (например, изучать проект мирового соглашения), когда об этом зашла речь в первый раз. Сейчас, когда соглашение подписано, уже ничего не изменить. Мэр Орла Василий Новиков напомнил, что администрация города для того и существует, чтобы принимать на себя ответственность за подобные решения. Депутатов такое положение не устроило – они считают, что горсовет должен согласовывать наиболее важные решения. При этом Василий Новиков пояснил, что таким образом депутаты будут выражать недоверие решениям городской администрации. Депутаты констатировали факт, что они уже не первый раз выражают недоверие действиям «отцов города». «Они сами себя подобными поступками заводят в такую ситуацию», – отметил депутат Игорь Коновалов.

В итоге депутаты приняли решение проанализировать мировое соглашение на ближайшем профильном комитете и, возможно, принять решение на июньской сессии. На ситуацию это уже никак не повлияет – решение суда о мировом соглашении вступило в законную силу. А к июню будет потеряно и время на обжалование – в документах на сайте суда говорится, что обжаловать решение можно только в течение одного месяца.

Сергей Миляхин