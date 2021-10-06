6 октября 2021



В Спасо-Преображенском соборе Болхова откроется фотовыставка (6+)

Открытие фотовыставки, организованной Орловским фотографическим обществом, состоится 9 октября в 14-00 в верхнем храме Спасо-Преображенского собора. Часом раньше в краеведческом музее, в 13-00, откроется выставка «Радость материнства» известного белгородского фотографа Игоря Горелика — участника православного фотофестиваля в г. Болхове.

На обеих площадках состоятся встречи с авторами фотографий и мастер-классы, на которые приглашаются все желающие.

Напомним, в июле этого года в Болхове состоялся фестиваль фотографии, на который собрались именитые мастера светописи городов Белгорода, Брянска, Орла, Королева, Пушкино, местные фотографы. Фестиваль проводился в рамках проекта «Экология души» Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. В краеведческом музее была представлена обширная выставка членов Орловского фотографического общества, а в Троицком монастыре состоялась выставка, посвященная 180-летию Спасо-Преображенского собора г. Болхова.

По итогам работы фестиваля была собрана экспозиция, в которую вошли произведения 14 авторов.

 

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Опубликовано 06 Окт 2021 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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