В Спасо-Преображенском соборе Болхова откроется фотовыставка (6+)

Открытие фотовыставки, организованной Орловским фотографическим обществом, состоится 9 октября в 14-00 в верхнем храме Спасо-Преображенского собора. Часом раньше в краеведческом музее, в 13-00, откроется выставка «Радость материнства» известного белгородского фотографа Игоря Горелика — участника православного фотофестиваля в г. Болхове.

На обеих площадках состоятся встречи с авторами фотографий и мастер-классы, на которые приглашаются все желающие.

Напомним, в июле этого года в Болхове состоялся фестиваль фотографии, на который собрались именитые мастера светописи городов Белгорода, Брянска, Орла, Королева, Пушкино, местные фотографы. Фестиваль проводился в рамках проекта «Экология души» Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. В краеведческом музее была представлена обширная выставка членов Орловского фотографического общества, а в Троицком монастыре состоялась выставка, посвященная 180-летию Спасо-Преображенского собора г. Болхова.

По итогам работы фестиваля была собрана экспозиция, в которую вошли произведения 14 авторов.