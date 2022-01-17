17 января 2022



В СУ СК по Орловской области назначен главный «поисковик»

В соответствии с приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, должностным лицом следственного управления, ответственным за взаимодействие с общественно-государственными объединениями и общественными объединениями, уполномоченными на проведение поисковых работ, назначен руководитель отдела криминалистики подполковник юстиции Легостаев Сергей Михайлович.

По всем вопросам, связанным с проведением поисковой работы, направленной на увековечение памяти погибших при защите Отечества, необходимо обращаться по телефону сотрудника: 8(486-2) 59-19-83.

 

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Опубликовано 17 Янв 2022 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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