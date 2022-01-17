В СУ СК по Орловской области назначен главный «поисковик»

В соответствии с приказом руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, должностным лицом следственного управления, ответственным за взаимодействие с общественно-государственными объединениями и общественными объединениями, уполномоченными на проведение поисковых работ, назначен руководитель отдела криминалистики подполковник юстиции Легостаев Сергей Михайлович.

По всем вопросам, связанным с проведением поисковой работы, направленной на увековечение памяти погибших при защите Отечества, необходимо обращаться по телефону сотрудника: 8(486-2) 59-19-83.