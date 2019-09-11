В субботу на главной площади города развернется «Многонациональный Орёл» (6+)

В эту субботу, 14 сентября, с 10.00 до 20.00 на площади Ленина при благоприятной погоде развернется фестиваль национальных культур «Орел многонациональный». Жителей и гостей города поприветствуют на русском и родном языках представители различных этнических групп: азербайджанцы, армяне, афганцы, африканцы, грузины, дагестанцы, киргизы, украинцы, египтяне, йеменцы и другие.

С 11.00 начнут свою работу 12 национальных подворий. Так, дагестанцы, киргизы, грузины, таджики и туркмены будут потчевать гостей фестиваля блюдами национальной кухни. Кстати, на армянском подворье пообедать можно под звуки барабана и мелодичное пение на красивейшем языке.

Мелодичностью отличатся также азербайджанское и цыганское подворья. На последнем особо любопытные орловцы смогут узнать свое будущее — на площадке будет работать гадалка.

На русском подворье гостей ожидает травяной чай и выпечка, на афганском — выставка и продажа аксессуаров. О шаббате, значимости субботы в иудаизме расскажут представители еврейского подворья. Те, кто тяготеют к нательным рисункам, смогут получить мехенди от уроженца Индии.

С 12.30 до 14.00 на площади Ленина закружится «хоровод мира». В единый круг бок о бок встанут представители десятков национальностей.

С 17.00 и до конца фестиваля на сцене выступят представители различных народностей. Они расскажут о своих мечтах в песнях, передадут яркие эмоции в танцах. Зрители увидят родные «Калинку» и «Барыню», армянский женский танец, услышат перуанские, цыганские напевы и даже родной русский язык в исполнении уроженца Конго.