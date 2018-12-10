В субботу на ул. Автовокзальной в Орле загорелась баня

Сообщение о возгорании бани на ул. Автовокзальной в Орле на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в субботу в 13.17.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на момент прибытия дежурного караула пожарных из строения шел густой дым. В результате пожара выгорели парная комната, предбанник и душевая.

Предположительно пожар произошел из-за того, что в помещении перекалилась печь. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.