16 декабря 2019



В субботу в Орле на ул. Приборостроительной горела квартира

14 декабря в 02.32 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме на улице Приборостроительная в городе Орле.

Из-за сильного задымления из соседних квартир эвакуировали 18 человек. В результате пожара в трехкомнатной квартире на четвертом этаже в спальне сгорели кровать и постельные принадлежности.

В 02.41 было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 16 Дек 2019 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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