12 мая 2022



В субботу в Орле откроют летний беговой сезон для лошадей рысистых пород (12+)

Как сообщает официальный Портал Орловской области, сезон будет открыт в субботу, 14 мая, в 12.00 на Орловском областном  ипподроме по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. Вход свободный.

В ходе соревнований будут разыграны традиционные и именные призы в следующих номинациях:

«Открытие летнего бегового сезона»;

«Весенний»;

«В честь Дня Победы»;

«В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

В открытии Летнего бегового сезона будут участвовать наездники Александровского конного завода Курской области  и Злынского конезавода Орловской области.

Посетители смогут воспользоваться прокатом лошадей.

 

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Опубликовано 12 мая 2022 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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