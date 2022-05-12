В субботу в Орле откроют летний беговой сезон для лошадей рысистых пород (12+)
Как сообщает официальный Портал Орловской области, сезон будет открыт в субботу, 14 мая, в 12.00 на Орловском областном ипподроме по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. Вход свободный.
В ходе соревнований будут разыграны традиционные и именные призы в следующих номинациях:
«Открытие летнего бегового сезона»;
«Весенний»;
«В честь Дня Победы»;
«В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
В открытии Летнего бегового сезона будут участвовать наездники Александровского конного завода Курской области и Злынского конезавода Орловской области.
Посетители смогут воспользоваться прокатом лошадей.