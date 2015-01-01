В субботу в Орловской области под колесами машины погиб пешеход, водитель скрылся

Как сообщает УГИБДД по Орловской области, трагедия произошла 18 февраля в 18:40 в поселке Кромы.

Неустановленный водитель на неустановленном т/с, двигаясь в дома №30 по переулку Бубнова, совершил наезд на пешехода – мужчину 1963 г.р., находившегося на проезжей части.

Водитель скрылся. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 51 ДТП, из них четыре ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения, один человек погиб.