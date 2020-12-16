В субботу в центре Орла откроется новогодняя ярмарка

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, праздничная торговля развернётся в 24 домиках-шале на площади Ленина, ул. Ленина и в Детском парке (у фонтана «Кони»).

Период работы — с 19 декабря 2020 года до 10 января 2021 года. Время работы — с 16.00 до 20.00 в будние дни, с 12.00 до 21.00 — в выходные и праздничные дни.

На площади Ленина и в Детском парке будет представлена продукция предприятий общественного питания: блины, пирожки, шашлыки из мяса и рыбы, горячие напитки.

Четыре домика-шале около катка на площади Ленина будут отведены под гастрономический фестиваль. Жители и гости Орла смогут познакомиться с блюдами американской и немецкой кухонь. В ассортименте — донаты, хот-доги, картофель фри с топингами, штрудель, тематические напитки.

На ул. Ленина также развернётся ярмарка мастеров-ремесленников. На прилавках — эксклюзивные предметы декора, куклы ручной работы, сладкие подарки, игрушки, новогодние сувениры, изделия из кружева, травяные чаи.

При осуществлении ярмарочной торговли хозсубъекты должны обеспечить соблюдение санитарных норм, правил пожарной безопасности.

Администрация Орла убедительно рекомендует не посещать новогоднюю ярмарку лицам с признаками острых респираторных заболеваний, гражданам старше 65 лет, беременным женщинам, а также тем, кто имеет хронические заболевания и пониженный иммунитет.