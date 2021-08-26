26 августа 2021



В суд направлено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил ребенок

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля «ВАЗ 21154», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 июня 2021 года на пересечении ул. Розы Люксембург и ул. Гагарина г. Орла.

Следствием установлено, что 15 июня 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ 21154» и осуществляя поворот налево с ул. Розы Люксембург на ул. Гагарина, не убедившись, что данный маневр будет безопасен для других участников дорожного движения, не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю «ВАЗ 21124», в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21124», в котором в детском удерживающем устройстве находился малолетний ребенок. В результате ДТП здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Авг 2021 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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