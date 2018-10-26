26 октября 2018



В суд передано дело водителя автобуса, который выехал на переезд перед самым поездом

В Орловской области завершено расследование уголовного дела по факту аварии с тяжкими последствиями, произошедшей на регулируемом железнодорожном переезде. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствием установлено, что 10 июня 2018 года обвиняемый, управляя технически исправным автобусом «ПАЗ-320530», при приближении к железнодорожному переезду, расположенному на 5 км автодороги «Орёл-Гать-Лаврово-Редькино», грубо нарушил требования правил дорожного движения: проехал на запрещающий сигнал семафора. В итоге автобус столкнулся тепловозом грузового поезда. В результате столкновения погибло пять человек, в том числе один несовершеннолетний, здоровью других пяти пассажиров причинен тяжкий вред. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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Опубликовано 26 Окт 2018 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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