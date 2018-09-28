28 сентября 2018



В суд переданы материалы по убийствам Уварова и Соболева

Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве бывшего заместителя руководителя департамента науки Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева. Следственными органами СК РФ завершено расследование уголовного дела. Обвиняемый под тяжестью улик сознался в содеянном, указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний и мотив – неприязненные отношения с потерпевшими. В ходе предварительного следствия проведено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 300 свидетелей по уголовному делу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, Андрей Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. Владимир Соболев был застрелен в автомобиле в нескольких сотнях метров от здания районной прокуратуры вблизи собственного дома 24 сентября 2014 года.

 

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Опубликовано 28 Сен 2018 в 11:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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