В Свердловском районе после вмешательства прокуратуры возобновили пассажирские перевозки

Прокуратура Свердловского района Орловской области провела проверку по факту отсутствия регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортом в границах района.

Установлено, что в июле 2020 года муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок был расторгнут. В нарушение требований законодательства органом местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению регулярного транспортного обслуживания населения длительное время не принимались.

В целях восстановления законности прокурор района внес в адрес главы администрации Свердловского района представление.

В результате прокурорского вмешательства нарушения устранены, органом местного самоуправления заключен муниципальный контракт с перевозчиком, транспортное обслуживание населения на территории района восстановлено, информирует пресс-служба прокуратуры области.