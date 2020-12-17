17 декабря 2020



В Свердловском районе после вмешательства прокуратуры возобновили пассажирские перевозки

Прокуратура Свердловского района Орловской области провела проверку по факту отсутствия регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортом в границах района.

Установлено, что в июле 2020 года муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок был расторгнут. В нарушение требований законодательства органом местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению регулярного транспортного обслуживания населения длительное время не принимались.

В целях восстановления законности прокурор района внес в адрес главы администрации Свердловского района представление.

В результате прокурорского вмешательства нарушения устранены, органом местного самоуправления заключен муниципальный контракт с перевозчиком,  транспортное обслуживание населения на территории района восстановлено, информирует пресс-служба прокуратуры области.

 

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Опубликовано 17 Дек 2020 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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