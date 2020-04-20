20 апреля 2020



В Свердловском районе совершено дерзкое нападение на пенсионера

Сотрудники ОМВД России по Свердловскому району возбудили уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в разбое.

Как сообщает УМВД по Орловской области, подозреваемого удалось задержать по горячим следам  благодаря бдительности граждан.

В дежурную часть ОМВД России по Свердловскому району поступило сообщение о нападении на пенсионера в поселке Куракинский. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские по горячим следам задержали ранее судимого местного жителя 1982 г.р. Оперативники выяснили, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в дом к пенсионеру, стал избивать его и требовать деньги. Потерпевшему удалось вытолкать злоумышленника на улицу, где их крики услышали соседи. Неравнодушные граждане обезвредили злоумышленника, вызвали полицию и скорую помощь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

В Орле может появиться «дерево любви»
Патентная система налогообложения стала больше привлекать предпринимателей
В Орле СК проверит лже-волонтеров
Опубликовано 20 Апр 2020 в 17:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"