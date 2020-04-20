В Свердловском районе совершено дерзкое нападение на пенсионера

Сотрудники ОМВД России по Свердловскому району возбудили уголовное дело в отношении гражданина, подозреваемого в разбое.

Как сообщает УМВД по Орловской области, подозреваемого удалось задержать по горячим следам благодаря бдительности граждан.

В дежурную часть ОМВД России по Свердловскому району поступило сообщение о нападении на пенсионера в поселке Куракинский. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские по горячим следам задержали ранее судимого местного жителя 1982 г.р. Оперативники выяснили, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в дом к пенсионеру, стал избивать его и требовать деньги. Потерпевшему удалось вытолкать злоумышленника на улицу, где их крики услышали соседи. Неравнодушные граждане обезвредили злоумышленника, вызвали полицию и скорую помощь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.