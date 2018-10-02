В Свято-Троицком храме заработают богословские курсы для мирян

При Свято-Троицком храме открывается новый сезон богословских курсов для мирян. В программе обучения — догматическое богословие, Ветхий и Новый Завет, история церкви, литургика, сравнительное богословие и другие дисциплины. Приглашаются все желающие, обучение бесплатное. Занятия проходят по вторникам и четвергам. Для записи на курсы необходимо прийти 2 октября, в 18:30 в воскресную школу Свято-Троицкого храма Орла.

Богословские курсы для мирян этой осенью отмечают 10-летие. За прошедшие годы сотни орловцев благодаря ним смогли глубже узнать основы православного вероучения, познакомиться с историей и уставом богослужения, а также найти друзей и единомышленников, — отметили в пресс-службе орловской митрополии.